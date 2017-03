Ed Sheeran, gli orari e tutte le informazioni utili sui concerti a Torino

Ed Sheeran è ormai prossimo a suonare in Italia: ecco un po’ di informazioni utili (gli orari, come arrivare, ecc.) sui due concerti a Torino, che si terranno al Pala Alpitour giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2017.

Il nuovo album di Sheeran, “÷”, è fresco di pubblicazione: trovate qui la nostra recensione.

Gli orari dei concerti a Torino

15.00 Apertura casse (ritiro biglietti TicketOne)

18.00 Apertura cancelli

19.00 Ryan McMullan

19.30 Anne Marie

20.30 Ed Sheeran

Come arrivare e dove parcheggiare

Il Pala Alpitour di Torino è situato in Corso Sebastopoli 123 (quartiere Santa Rita), a fianco allo Stadio Olimpico e di fronte al parco cittadino di Piazza D’Armi.

Ingressi al pubblico

Gli ingressi al pubblico del Pala Alpitour si trovano sulla parte pedonale di Corso Sebastopoli mentre la biglietteria si trova sul lato opposto in Via Filadelfia 82.

Mezzi pubblici

Il Pala Alpitour si può raggiungere dalle stazioni ferroviarie: Porta Nuova con la linea 4, Porta Susa con la linea 10 e Lingotto con le linee 14 e 63.

Dal centro città si può prendere la metropolitana più la linea 4 (Porta Nuova) o la linea 10 (Vinzaglio), le linee 4, 10, 17, 63 e solo nei weekend dopo le ore 0.30 la linea 4 azzurra.

Parcheggi

Dal parcheggio Caio Mario è possibile prendere la linea 4 o 10 per raggiungere il Pala Alpitour in pochi minuti.

Info sulla sicurezza

Sarà vietato:

– Introdurre o vendere bevande contenute in lattine o in bottiglie di vetro e di plastica

– Introdurre bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

– Introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati

– Introdurre caschi, ombrelli, aste e bastoni per selfie

– Introdurre apparecchiature per la registrazione audio/video (inclusi iPad, tablet e go-pro)

– Introdurre puntatori laser

– Introdurre valigie

– Introdurre zaini e borse di grandi dimensioni; sono ammessi zaini modello Eastpack con capienza massima di 24 litri

– Effettuare registrazioni audio/video

– Fumare

Considerato l’alto afflusso di pubblico e i controlli di sicurezza predisposti all’ingresso, è consigliato arrivare con ampio anticipo anche nel caso in cui si possegga già il biglietto (senza doverlo ritirare alle casse), per evitare code eccessivamente lunghe ai cancelli.

Comments

comments