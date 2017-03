Ed Sheeran, la scaletta del concerto a Torino del 16 marzo 2017

Ed Sheeran è finalmente arrivato a Torino, per la prima delle due attesissime date al Pala Alpitour: ecco la scaletta del concerto del 16 marzo 2017. La setlist si è aperta su “Castle on the Hill”, uno dei due singoli (l’altro è l’ultra-radiofonica “Shape of You”) che ci hanno presentato “÷”, il nuovo album di Ed. (Qui la recensione del disco).

Castle on the Hill

Eraser

The A Team

Don’t/New Man

Lego House

I’m a Mess

Happier

Galway Girl

How Would You Feel

Human (Rag’n’Bone Man cover)

Photograph

I See Fire

Perfect

Bloodstream

Thinking Out Loud

Sing

Shape of You

You Need Me, I Don’t Need You