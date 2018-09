Ed Sheeran tour 2019, le date dei concerti in Italia

Finalmente è ufficiale: Ed Sheeran tornerà in Italia per tre date nell’estate del prossimo anno e per la precisione si esibirà sul palco del Firenze Rocks il 14 giugno 2019, il 16 a Roma presso lo Stadio Olimpico e per finire il 19 allo Stadio San Siro di Milano.

Un ritorno trionfale per il giovane cantautore britannico, reduce dal successo del suo ultimo album in studio, “÷“, disco dei record e campione di incassi, e dal relativo fortunatissimo tour promozionale.

Ed Sheeran tour 2019, le date dei concerti

14 giugno – Firenze Rocks, Visarno Arena

16 giugno – Roma, Stadio Olimpico

19 giugno – Milano, Stadio San Siro

Per gli show di Roma e Milano:

biglietti disponibili dalle 11:00 di giovedì 27 settembre tramite vendita generale su Ticketmaster e Ticketone

Per lo show di Firenze:

biglietti disponibili dalle 11:00 di lunedì 1 ottobre, in anteprima tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks e dalle 12.00 di martedì 2 ottobre tramite vendita generale su www.firenzerocks.it.

