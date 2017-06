Eddie, finalmente. Uno squarcio nel silenzio attonito che ancora ci avvolge a settimane dalla morte di Chris Cornell, un faro nel nostro dolore. Eddie Vedder, dopo tributi pescati a forza in sue frasi, in porzioni di testi delle sue canzoni, regala ai nostri cuori il primo grande pensiero condiviso con il nostro cordoglio. Eddie si mostra per quello di cui avevamo disperatamente bisogno, come uno di noi. Soffre come noi e come noi fatica a conciliare questa enorme perdita con la realtà che inesorabile e insensibile va avanti. Una vita, un tour che lo porterà anche qui in Italia, a Firenze e Taormina, che è cieca al sentimento. Non ci si può fermare, guardarsi indietro è pieno di dolore, mentre davanti ci sono platee urlanti e adoranti.

Deve essere difficile armonizzare una vita di musica e concerti con la perdita di un faro e un modello, un “fratello maggiore”, come egli stesso ha affermato. Io per primo, cieco di rabbia e di dolore per questa perdita, ho accusato Eddie di mancanza di responsabilità nei confronti di noi fan, bisognosi di parole confortanti che venivano da tutto il mondo musicale tranne che dalla persona più importante, lui. Ma ora credo di capire cosa lo ha bloccato per tutti questi giorni, e cosa lo blocca ancora.

Perché nonostante abbia speso molte parole e che questa volta siano inconfutabilmente rivolte a Cornell, ancora non riesce o non può nominare il suo nome. Le parole spese ieri all’Hammersmith Apollo di Londra durante il concerto del suo tour solista parlavano di ricordi, di un fiume di immagini che lo hanno sovrastato e sorpreso nel mezzo del sonno un paio di giorni dopo la dipartita di Cornell, che lo hanno trascinato in luoghi di gioia resa amara e bagnata dalle lacrime. Con il suo unico modo di condividere sensazioni e sentimenti usando le parole, Eddie rende partecipi i presenti a Londra la sensazione di perdere un faro che fino ad ora era stato sempre il perno centrale sia nella presenza fisica che no. In un discorso pieno di pause sofferte, Eddie trova lo spiraglio per andare avanti.

“È stato come se i vicini tenessero la musica a volume altissimo” dice Eddie, che ricorda di avere perso il fratello due anni fa per un incidente (A Trieste nel 2014 ricordo un bellissimo tributo con i Pearl Jam sulla canzone “Come Back” facendo cantare tutto il pubblico a squarciagola “Oooooh Johnny!!!”) e questi ricordi sull’ennesimo fratello perduto non volevano lasciarlo tenendolo lontano dal sonno, “ma va bene così, perchè ad un certo punto sono arrivati anche i ricordi, e ho realizzato quanto sono stato fortunato“.

Che persona Eddie, e scusa per aver dubitato della tua anima gigantesca. Certo, rimane che in questi giorni i siti musicali hanno vagato come iene intorno ai tuoi sentimenti scavando e cercando tributi laddove non c’erano, raschiando il tuo dolore con le unghie. E noi eravamo lì sotto a fauci spalancate a credere ad ogni illusione, perché ne avevamo bisogno. Questa è la verita, ed è il motivo per cui ieri hai aperto con le tue parole uno spiraglio di speranza in tutti noi. “Ma quanto sono stato fortunato? Non voglio essere triste, quindi. Semmai grato, ma non triste. Vivrò con questi ricordi e lo amerò per sempre“.

Finalmente, Eddie.

“Queste cose richiedono tempo” dice Eddie, e chiunque abbia subito un qualsiasi tipo di abbandono capisce fin troppo bene. Ma ora ho capito anche che posso riempire questo tempo di ricordi e di musica. E chissà se Eddie sa quanto siano importanti per me e per noi tutti le parole di ieri, perché lui per noi non è solo un cantante, è come un fratello maggiore.

