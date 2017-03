Eddie Vedder tour 2017, due concerti in Italia a giugno

Dopo i rumors delle scorse settimane, che parlavano di tre possibili concerti del tour 2017 di Eddie Vedder in Italia, un’altra delle date è stata confermata: Il prossimo giugno Vedder suonerà anche a Taormina, oltre che al Firenze Rocks.

Per il 2016, i fan dei PJ si aspettavano alcune date che purtroppo sono state cancellate a un passo dall’essere ufficializzate. L’altra location “rumoreggiata”, oltre a Taormina, era Milano, al Teatro degli Arcimboldi (o forse al Milano Summer Festival), ma per questa date non ci sono al momento comunicazioni ufficiali.

A completare la line-up del Firenze Rocks il 24 giugno ci saranno altri artisti d’eccezione: The Cranberries e Glen Hansard.

Eddie Vedder tour 2017

24 giugno 2017 – Firenze

Firenze Rocks – Visarno Arena

Parco Delle Cascine

26 giugno 2017 – Taormina

Teatro Antico

