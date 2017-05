Editors e The Cult, un concerto a luglio al Pistoia Blues Festival

Gli Editors e i The Cult saranno i co-protagonisti del concerto che il prossimo 6 luglio 2017 si terrà sul palco del Pistoia Blues Festival. Le due band inglesi saranno affiancate da altri due special guest ancora da annunciare.

Tom Smith e soci non hanno dunque intenzione di fermarsi dato che dopo l’uscita del loro ultimo lavoro “In Dream” del 2015, stanno praticamente vivendo in tour, mentre la storica band dei The Cult guidata da Ian Astbury e Billy Duffy presenterà in concerto i brani del loro decimo album “Hidden City” uscito nel 2016.

I biglietti per il concerto degli Editors e dei The Cult del 6 luglio 2017 saranno in vendita da domani, 3 maggio 2017, dalle ore 10:00 sui principali circuiti online con prezzi a partire da 37 euro +dp, mentre per scoprire i nomi degli artisti e le date dei concerti della 38esima edizione del Pistoia Blues Festival potete visitare questa pagina.

Editors + The Cult tour 2017

6 luglio 2017 – Piazza Duomo – Pistoia Blues Festival

biglietti da 37 euro + costi di prevendita

info: pistoiablues.com

