Editors tour 2018, un concerto in Italia ad aprile

Gli Editors hanno annunciato un’unica data italiana all’interno del loro prossimo tour europeo, prevista per il 22 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Milano, dopo il successo dei live che la formazione di Stafford ha tenuto nella penisola durante la scorsa estate.

La band capitanata da Tom Smith ha dichiarato proprio oggi che a partire dal 17 marzo fino al 29 aprile prossimo toccherà le principali capitali del continente per un totale complessivo di 27 show da headliner.

L’attesa per la pubblicazione del nuovo disco degli Editors, di cui si vocifera l’uscita nei prossimi mesi, è ormai alle stelle, essendo trascorsi quasi due anni dalla stampa di “In Dream“, l’ultima fatica dei Nostri, un disco ricco di rimandi e dalle molteplici sfaccettature: “Si capisce che gli Editors stanno lasciando indietro alcuni momenti poco felici e stanno inglobando alcune novità. Le ispirazioni ci sono tutte: David Bowie troneggia senza dubbio, specialmente nella vocalità impressionante sfoderata da un Tom Smith che sfavilla nell’oscurità baritonale e nel falsetti inaspettati, ma non mancano i Depeche Mode e i Joy Division“.

Editors tour 2018

Domenica 22 aprile 2018

Mediolanum Forum, Milano

Biglietti in vendita da giovedì 21 settembre su www.editorsofficial.com e rivendite autorizzate.

