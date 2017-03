Elephant Claps, in prossima uscita l’omonimo album d’esordio

È ormai in prossima uscita il disco d’esordio degli Elephant Claps, un LP omonimo che presenterà le sei voci che compongono il gruppo. Sei voci, e nulla di più: a volte non serve altro. Gli Elephant Claps non usano infatti strumenti musicali per comporre e per esibirsi: per proporre il loro caldo mix di afro, funk e jazz fanno affidamento soltanto sulle proprie corde vocali. Il gruppo è composto da un soprano, un mezzo soprano, un contralto, un tenore, un basso e un beatboxer.

“Tutti noi passiamo diverso tempo a giocare con la voce e a sperimentarne le potenzialità come se vivessimo in una fase infinita di lallazione”, spiegano i cantanti. “I nostri pezzi nascono spesso da un’idea ritmica, o da una frase senza senso, e prendono forma dopo lunghe improvvisazioni e infinite risate. In fase compositiva abbiamo imparato ad ascoltarci, a comunicare e a creare un nostro sound. Quando improvvisiamo incolliamo le nostre voci, sappiamo anticipare quello che farà l’altro e ci inseriamo laddove manca qualcosa, per creare equilibrio”.

Quello proposto dagli Elephant Claps è un approccio alla musica estremamente giocoso, e volto alla scoperta e all’indagine del linguaggio: in attesa di poterli ascoltare su disco, di seguito la loro esibizione al TEDxMilano.

