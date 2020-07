Elettra, in anteprima il video del nuovo singolo Ti Auguro Una Cagna

Elettra, nel suo nuovo singolo “Ti auguro una cagna” il cui video presentiamo in anteprima, ci insegna una lezione molto importante: gli ex non meritano il nostro rancore e si può mettere quello che pensiamo scritto in una canzone allegra e spensierata e ballarci sopra – senza risparmiare un colorito appellativo a chi ci sostituirà nella coppia.

“Ti auguro una cagna” è il secondo estratto dall’EP “14 minuti dentro la mia testa”, in uscita a settembre 2020 per Alka Record Label; è un inno pop catartico, ironico e senza mezzi termini, un esorcismo dei fantasmi di un amore ormai trapassato da lasciare alle spalle come un’inutile zavorra. Il brano segue “Maledetto”, il singolo d’esordio, pubblicato il 10 marzo e accolto con entusiasmo dalle radio e dalla critica.

Elettra parla di “Ti auguro una cagna”

Prendi una storia d’amore finita male, togli speranza e delusione, aggiungi un pizzico di risentimento, una buona dose di ironia e quel tanto che basta di verità. Mescola bene e servi rigorosamente a crudo, senza troppi giri di parole. Il risultato è “Ti auguro una cagna”.

Free Club Factory parla del video



“Ti auguro una cagna” è un soggetto originale di Elettra Cozzolino, sceneggiato e realizzato da Leonardo Angelucci e Matteo Troiani, produzione video FREE CLUB FACTORY.

L’idea è stata quella di filmare un lungo flashback indoor, utilizzando l’effetto VHS. Al centro, un passato più o meno recente della protagonista, a seguito di un triste epilogo amoroso. Flashback e presente si alternano, tra playback e un finale a sorpresa. Una produzione fresca e ironica nella sua semplicità, in linea con il ritmo frizzante del brano. Capace di restituire i lati più sereni e quelli più riflessivi del racconto.

Crediti Del Singolo:

Il singolo è pubblicato e distribuito da Alka Record Label. Testo di Elettra. Musica di Elettra e Leonardo Angelucci. Registrato e mixato da Michele Guberti, presso L’Animal House Studio di Ferrara. Direttore artistico Massimiliano Lambertini. Master di Manuele Fusaroli.

Artwork è di Chiara Fabbri.

ELETTRA | BIOGRAFIA

Classe 1991. Nata e cresciuta nella provincia romana. Il suo primo amore è la danza, che la porta inevitabilmente ad avvicinarsi alla musica. Così, dopo le prime lezioni private, nel 2011 entra nell’Accademia Bottega del Suono di Marcello Cirillo. Grazie all’Accademia ha l’occasione di vivere il palco come corista, girando l’Italia in un tour estivo. Lo scricchiolio del legno, il sound check, i km di autostrada, l’ansia pre-concerto e la smisurata voglia di risalire sul palco post concerto: il suo habitat naturale.

Nel 2014 diventa la frontwoman nella cover band i “Monkey Blues” e si confronta con l’estrema malinconia e l’ironico rancore del blues. Saranno questa esperienza e la pura passione per il blues a mettere le basi per il progetto solista che svilupperà successivamente.

Nel 2017 entra nell’Accademia Spettacolo Italia, dove ha la possibilità di perfezionare la tecnica canora e lo stile vocale con il maestro Fulvio Tomaino e, parallelamente, di sperimentare nuove forme di scrittura creativa con i maestri Massimo Calabrese e Jacopo Ratini. Nello stesso anno partecipa al concorso “Premio Piero Calabrese”, classificandosi quarta.

Il 2017 è l’anno del fortunato incontro con il cantautore Leonardo Angelucci, con il quale lavora alle pre-produzioni dei suoi primi lavori. Nel 2018 iniziano le registrazioni per l’etichetta indipendente Alka Record Label di Ferrara.

Il 2019 è un anno pieno di live, voce e chitarra, gli ingredienti con cui da vita alle sue canzoni, ma soprattutto è l’anno di una piccola pausa maternità.

Elettra si sente “nera a metà”, guarda l’orologio sempre alle 17:17, ama ascoltare il rumore del silenzio, trascrive gli sbagli e li chiude in accordi. Misura tutto al grammo, è morta e poi risorta e il suo vero linguaggio è la musica.

Il 10 marzo 2020 è uscito “Maledetto”, il suo primo singolo.

Link al brano: https://open.spotify.com/track/4KO7YaFvKhc28lECvmRH6o?si=uk_K5msjQ9Wj_3Luwttp5Q

