Elio e le Storie Tese, a dicembre il concerto definitivo

Un fulmine a ciel sereno quello arrivato da Elio e le Storie Tese, che annunciano non solo che il concerto del 21 maggio 2017 al Mediolanum sarà rimandato al 19 dicembre… ma anche che lo show sarà il loro “concerto definitivo“.

Nel video dell’annuncio, ripreso sul palco londinese (attualmente il gruppo è in tour in Europa) Elio e le Storie Tese raccontano di presunti “screzi” sorti sul pullman della tournée, che hanno portato alla decisione di concludere la carriera col botto. “Sarà il concerto definitivo, che suggellerà una grande carriera: la nostra! L’ultimo concerto, e poi non ci vedrete più!“.

Il dibattito sulla serietà dell’annuncio, proposto con un giubilo in controtendenza con quanto detto, nel classico stile del gruppo, è aperto. Già nel 2015 la band annunciò di essere prossima alla fine, salvo poi smentirsi poco dopo. Non resta che attendere, e vedere se il 19 dicembre sarà effettivamente la data dello scioglimento di Elio e le Storie Tese.

