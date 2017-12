Oggi Elio e Le storie tese hanno annunciato il loro tour di addio. Il gruppo quindi non si fermerà dopo il concerto del 19 dicembre 2017 al Mediolanum Forum di Milano, ma partirà in tour il 20 aprile 2018 due mesi dopo la partecipazione al Festival di Sanremo (il gruppo è in gara con il brano “Arrivedorci”).

Elio e le storie tese tour 2018, le date dei concerti

20 aprile – Pala George, Montichiari (Bs)

21 aprile – Kioene Arena, Padova

3 maggio – Pala Alpitour, Torino

5 maggio – Nelson Mandela, Firenze

8 maggio – RDS Stadium, Genova

10 maggio – Unipol Arena, Bologna

12 maggio – Pala Lottomatica, Roma

14 maggio – Palapartenope, Napoli

17 maggio – Pal’Art Hotel, Acireale (Ct)

19 maggio – Pala Florio, Bari

23 maggio – RDS Stadium, Rimini

Tutti i residenti extra-lombardi, secondo quanto comunicato dall’organizzatore del tour, che hanno acquistato un biglietto per la data di Assago del 19 dicembre 2017 avranno diritto a un biglietto omaggio per il concerto nella loro regione di residenza, in quanto non era previsto un ulteriore tour successivo allo show di domani. Prevendite attive da mercoledì 20 dicembre 2017.

