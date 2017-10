Elio e le Storie Tese si sciolgono, ultimo concerto a dicembre

La voce era in giro da tempo e ieri sera, durante il programma televisivo Le iene condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari in onda su Italia 1, Elio, Faso e Cesareo hanno ufficializzato che il gruppo si scioglierà alla fine dell’anno. L’ultimo concerto degli Elio e le Storie Tese andrà in scena il 19 dicembre 2017 al Mediolanum Forum di Milano.

Intanto, lunedì sera gli Elio e le Storie Tese hanno ricominciato il loro programma su Radio Deejay insieme a Linus. “Cordialmese” avrà un appuntamento mensile dalla durate di due ore.

Qui sotto, è disponibile l’estratto dell’intervista dei tre a Le Iene. Il video completo è disponibile qui.

