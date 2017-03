“Antifragile” è il debutto solista di Elisa Erin Bonomo , un concept album che parla di cambiamenti, di traslochi, di resilienza. Il percorso artistico della cantante veneta, prima di raggiungere questo importante traguardo, è stato caratterizzato da una gavetta vissuta tra webradio, spettacoli teatrali e un EP solista in lingua inglese pubblicato nel 2007 (“Once in a blue moon”). Il suo percorso musicale ha vissuto un’importante parentesi tra il 2010 e il 2015, quando fece parte della formazione de La Cantina dei Bardi con i quali pubblicò due EP, “Offerta libera” e “Terzo tempo”.

Il video è stato registrato grazie alla collaborazione di Viola Pittino alla regia, alle riprese di Ivan Frattina e alla fotografia di Tobia Berti; per il trucco è stata coinvolta invece Olga Masiero. Il video vede la cantante veneziana esibirsi con chitarra e voce in una sala le cui mura bianche vengono illuminate da delle luci più o meno forti.

Elisa Erin Bonomo ha pubblicato il video del nuovo singolo “Non mi somiglio per niente” . Il brano è il primo singolo estratto dall’ultimo album “Antifragile” uscito lo scorso mese di gennaio 2017 e pubblicato anche grazie al meccanismo del crowdfunding. Il nuovo album è acquistabile anche sul sito ufficiale dell’artista.

