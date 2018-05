Nero Bali – Elodie ft. Michele Bravi, Gué Pequeno

Boom! Partiamo subito con un pezzo che ci accompagnerà sicuramente per tutta l’estate: Elodie sorprende, Michele Bravi conferma quanto di buono fatto nell’ultimo anno e Gué, con i pochi secondi a disposizione, si inserisce bene in un contesto non suo.

Where Were You In The Morning – Shawn Mendes

Avete presente quelle volte in cui non si riesce ad evitare di scandire il tempo, battendo il piede o schioccando le dita? Questa è una di quelle.

Solo – Clean Bandit ft. Demi Lovato

Non la solita hit estiva, con i Clean Bandit sempre capaci di creare atmosfere nuove ed una Demi a cui piace fare grandi numeri.

Sangria Wine – Pharrell Williams, Camila Cabello

A leggere i nomi, ci saremmo aspettati tutt’altro. C’è del fascino nel pezzo, anche della sangria. Chissà che non basti la seconda.

Che cosa ci siamo fatti – Briga

Un Briga camaleontico ci anticipa qualcosina sul nuovo album, in uscita il primo di giugno. Tradito chi si aspettava un “Nel male e nel bere” bis, ma anche così non è male. Che non abbia trovato definitivamente la sua dimensione?

Due destini (18th Anniversary) – Tiromancino ft. Alessandra Amoroso

A 18 anni di cazzate se ne fanno, questa è quella di Federico Zampaglione, che affida un diamante ad un maniscalco.

Tutto bene – Ex Otago

Agli Ex Otago il compito di non farci dimenticare che siamo nell’era dell’indie, loro vanno ben oltre la sufficienza. Pezzo fresco con sfumature da club.

Resta quel che resta – Pino Daniele

“Quando qualcuno se ne va resta l’amore intorno”, è subito agrodolce l’impatto con l’inedito di Pino Daniele, sarà forse per il significato che acquista a 3 anni dalla scomparsa del suo autore. La solita perla, grazie (ancora) Pino.

Don’t Go Breaking My Heart – Backstreet Boys

Si poteva fare peggio, questo è il mio approccio al ritorno dei Backstreet Boys; il pezzo, tutto sommato, funziona ed abbiamo fatto contenti i nostalgici. Adesso vogliamo le Spice.

Paracetamolo – Calcutta

Calcutta aka bugiardino tira fuori l’ennesimo pezzo che non piace a nessuno, ma che cantano tutti.

OPS – Mr. Rain

Mr. Rain ce l’ha con me. Faccio una fatica immane a distinguere i suoi singoli, puntualmente, al ritornello, sono pronto per cantarne uno più vecchio.

No Pressure – The Kooks

In un’atmosfera quasi natalizia, i Kooks presentano il secondo singolo che anticipa il loro “Let’s Go Sunshine”, in uscita il 31 agosto.

Hell Or High Water – Passenger

Bissare il successo di “Let Her Go” è praticamente impossibile, ma, dopo “Simple Song”, un altro singolo che ha qualcosa da dire.

Scusa ma’ (prod. Dr. Cream) – Quentin40

Ho deci’ di recensi’ il bra’ così come lo farebbe lu’: occhi ape’, ne farà di stra’.

Essere semplice – Diodato

Quello di “Adesso” non è stato un successo isolato, Diodato ha finalmente trovato un punto d’incontro con il grande pubblico, che di un cantautore così ne ha proprio bisogno.

