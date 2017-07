Elton John, tour sospeso per problemi di salute

Il peggio è passato per fortuna, ma negli scorsi giorni Elton John ha rischiato la vita: il tour sarà sospeso per aprile e maggio, per dare modo all’artista di riprendersi. Durante la tournée in Sud America Sir John ha contratto un’infezione estremamente rara, e altrettanto pericolosa, che se non fosse stata individuata e trattata con la dovuta rapidità avrebbe potuto rivelarsi letale. Per fortuna ora, dopo il ricovero in terapia intensiva a Londra, il cantante è a casa, e si sta riprendendo al meglio, come ha comunicato ai propri follower su Facebook.

Dimesso lo scorso sabato, Elton John ora si prenderà un po’ di tempo per sé: il ritorno sul palco sarà il 3 giugno, allo stadio di Twickenham. Nulla da temere quindi per la data italiana, che si terrà il prossimo 14 luglio a Mantova.

“Questa mattina mi sono svegliato con una valanga di dolcezza e auguri. Sono sopraffatto dalla gratitudine. Grazie mille a tutti quelli che si sono fatti sentire. Mi sto riposando, e riprendo forza ogni giorno, non vedo l’ora di tornare in tour a giugno”

