Eminem attacca Donald Trump in un freestyle

Oltre quattro milioni di visualizzazioni in pochissime ore. È questo il clamoroso risultato del freestyle, intitolato “The Storm“, registrato da Eminem in occasione dei BET Hip Hop Awards, andati in scena ieri sera. Durante i quattro minuti di video, Eminem attacca duramente Donald Trump definendolo “un kamikaze che probabilmente causerà l’olocausto nucleare“.

Il freestyle di Slim Shady, in felpa nera e cappuccio in testa, è spietato. Il rapper ha anche voluto mandare un messaggio ai propri fan: “Per qualunque mio fan che sia un suo sostenitore, questa è una linea nella sabbia: o con me o con lui“. Lebron James, stella dei Cleveland Cavaliers, da sempre contro il nuovo presidente americano ha fatto i complimenti su Twitter al rapper, citando un passaggio del freestyle.

Racism is the only thing he’s Fantastic 4(fantastic for), cause that’s how he gets his rock off, he’s orange. Sheesh @Eminem!! 🔥🔥✊🏾🔥🔥#United pic.twitter.com/wcL28BCWpy — LeBron James (@KingJames) 11 ottobre 2017

Di seguito, il video.

Comments

comments