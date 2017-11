Eminem, si intitola Revival il nuovo album in uscita il 15 dicembre 2017

Uscirà venerdì 15 dicembre 2017 il nuovo album di inediti di Eminem. Il nono progetto discografico del rapper di Detroit arriverà a quattro anni di distanza da “The Marshall Mathers 2” e si intitolerà “Revival“. A dare l’annuncio nientepopodimeno che Dr. Dre sui propri canali social con un piccolo video. Eminem intanto ha da poco pubblicato il singolo “Walk On Water” in collaborazione con Beyoncé. Il brano gode di un discreto airplay radiofonico anche in Italia.

Nelle ultime settimane il rapper è salito nuovamente alla ribalta dopo la sensazionale esibizione ai BET Awards. Il suo freestyle contro il presidente Donald Trump ha superato la soglia delle 40 milioni di visualizzazioni ed è stato accolto positivamente da moltissimi personaggi dello showbiz a stelle e strisce.

Comments

comments