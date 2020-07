Eminem e Rihanna stanno lavorando ad un nuovo singolo insieme?

Potrebbe esserci una nuova collaborazione tra Eminem e Rihanna, stando ad un un post su Instagram dell’ex società di marketing che ieri ha fatto subito partire un tam tam mediatico di speculazioni.

Un’immagine sulle storie di Instagram di Burn It Down Group mostrava il logo “R” di Rihanna usato sulla copertina dell’album “Rated R” combinato con la “E” di Eminem sullo sfondo.

Eminem’s marketing group has posted this on Instagram stories. Do you think a new Eminem and a Rihanna collaboration is on the way? pic.twitter.com/3rKf2uH4kj — 🅴 (@Fentxyy) July 26, 2020

Eminem e Rihanna hanno collaborato in precedenza, nel singolo numero uno del 2010 “Love The Way You Lie”, “Numb” dall’album di Rihanna “Unapologetic” del 2012 e “The Monster” da “The Marshall Mathers LP 2”.

Una nuova uscita inaspettata da Eminem sarebbe in linea con la recente tendenza degli album a sorpresa del rapper. A gennaio ha pubblicato “Music To Be Murdered By”, il suo secondo album a sorpresa dopo il “Kamikaze” del 2018.

Non ci resta che rimanere sintonizzati e aspettare nuovi indizi.

