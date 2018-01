Eminem tour 2018, un concerto a Milano a luglio

Il grande giorno è arrivato. Oggi è stato annunciato quello che sarà il primo concerto in Italia di Eminem. La superstar del rap si esibirà infatti all’Area Expo di Milano il 7 luglio 2018.

Eminem ha all’attivo oltre 250 milioni di copie vendute e in bacheca, tra gli altri riconoscimenti, può vantare ben 15 Grammy Awards. Il pubblico italiano si era ormai arreso alla impossibilità di vederlo per un intero concerto nel Belpaese, ma a sorpresa è arrivato l’annuncio di questa mattina.

I biglietti per assistere all’unica data di Marshal Mathers in Italia saranno disponibili dal 31 gennaio 2018 secondo queste modalità:

Eminem Tour 2018

7 luglio 2018 – Area EXPO – Experience Milano



Prevendita biglietti da mercoledì 31 gennaio alle ore 10.00 per 48 ore su MyLiveNation.

Vendite generali aperte da venerdì 2 febbraio alle ore 10.00 su Ticketmaster.it e Ticketone.it

Prezzi Biglietti Eminem

• Biglietto posto unico: 65,00 € + diritti di prevendita

• Biglietto PIT: 80,00 € + diritti di prevendita

• VIP Upgrade: 192,00 €

Il VIP Upgrade include:

– 1 biglietto PIT

– Sala riservata con toilette

– Check-in riservato

– 1 free drink

– 1 pass laminato

