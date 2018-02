Entics – I giovani non sanno Entics torna con un pezzo malinconico e ben prodotto dal promettente Eiemgei. Massimo rispetto per Cristiano.

Ghemon – 64 barre Ghemon torna a fare rap e lo fa divinamente. Andry The Hitmaker si conferma un produttore con i controcazzi. Bravi.

Emis Killa ft. Capo Plaza – Serio Il buon Emiliano spacca anche quando rappa su sonorità trap. Il beat è una vera manata e anche Plaza non delude.

Quindicesimo appuntamento per gRAPpa . Di seguito, le novità più rilevanti dell’ultimo periodo commentate in 140 caratteri. Copertina dedicata a Masamasa , ne sentiremo parlare presto e tanto.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.