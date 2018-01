Emma Marrone, si intitola L’isola il nuovo singolo

Si intitola “L’isola” il nuovo singolo di Emma Marrone da poco disponibile su iTunes e in streaming. Il brano anticipa l’uscita dell’album “Essere qui” in uscita il 26 gennaio.

La cantante salentina in un post su Facebook ha commentato così questa sua nuova fase della carriera. “Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare,di suonare e di risuonare,di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l’importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto e subito. Ho capito ancora una volta che la musica per me è una vera e propria missione personale. Attraverso di essa provo a migliorare me stessa e cerco di attirare tanta positività per la mia anima” ha continuato la cantante mostrando la copertina del disco e augurando buon anno nuovo ai suoi fan e a sé stessa“.

Emma Marrone – L’isola – La copertina del singolo

Ascolta di seguito “L’isola”, il nuovo singolo di Emma Marrone.

