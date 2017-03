Ennio Morricone tour 2017, due concerti in Italia tra luglio e agosto

Il Maestro Ennio Morricone sarà in tour in Italia a luglio e agosto 2017: le date dei concerti si terranno a Roma e a Verona. La tournée si intitolerà “The 60 Years Of Music World Tour“, e prevederà l’esibizione di Dulce Pontes, leggenda del fado portoghese.

Il concerto di luglio a Roma sarà per beneficenza: i proventi saranno donati al Campus Biomedico di Roma per supportare la ricerca sulle cellule staminali per le terapie rigenerative dell’apparato motorio.

Il concerto di agosto a Verona sarà l’ultima esibizione di Morricone all’Arena di Verona. Il concerto si inserirà nel contesto del “Festival della Bellezza”, manifestazione organizzata dal comune e ispirata a ispirata a Dante, Mozart, e Shakespeare. Per entrambi gli spettacoli il Maestro dirigerà l’orchestra Roma Sinfonietta, insieme a un coro di circa 75 elementi.

“Per questa tournée ho pensato a un programma completamente nuovo che naturalmente comprende alcuni “grandi classici” come le musiche degli amati western di Sergio Leone e Mission, ma a parte questo nella sua totalità il concerto sarà un’esperienza molto differente rispetto ai concerti del passato. Prevedo di inserire nel programma le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nelle tournée precedenti.”: così Morricone ha dato qualche anticipazione su quanto ci aspetta.

Ennio Morricone tour 2017

07 luglio 2017 – Roma

Il Centrale Live Foro Italico

Ore 21.00

Prezzi biglietti:

Platea Gold 100,00 + prev

Platea Numerata e Tribuna Gold 85,00 + prev

Tribuna Numerata 60,00 + prev

Tribuna Internazionale 52,00 + prev

30 agosto 2017 – Verona

Arena di Verona

Ore 21.00

Prezzi biglietti:

Platea Gold 120,00 + prev

Platea Numerata 100,00 + prev

Tribuna Numerata 80,00 + prev

Gradinata Non Numerata 43,00 + prev

I biglietti saranno in vendita su TicketOne a partire da domani, 3 marzo, ore 11.

