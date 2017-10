Ennio Morricone tour 2018, annunciati tre concerti in Italia

Dopo il sold-out delle date di Ennio Morricone previste per Bologna e Milano il prossimo dicembre, il Maestro ha annunciato tre nuovi appuntamenti, che si terranno a Firenze il 2 marzo 2018, a Torino il 4 marzo e a Milano il 6 marzo. Le tre date sono comprese nel “60 Years of Music World Tour” e vedranno inoltre l’esibizione della leggenda del fado portoghese, Dulce Pontes.

Parlando della tournée attualmente in corso, Morricone ha dichiarato: “Dirigere dal vivo le mie composizioni in tante città diverse, davanti ad un pubblico così vario per età e background culturale, è un’esperienza estremamente gratificante. Quest’anno festeggio i 60 anni di carriera da compositore durante i quali ho realizzato più di 600 opere”.

Nel corso della sua lunghissima carriera, Ennio Morricone ha composto più di 500 colonne sonore per il cinema e la televisione e più di 100 composizioni di musica assoluta. Tra le sue opere più celebri, impossibile non citare le composizioni realizzate per pellicole altrettanto famose come “C’era una volta il West”, “C’era una volta in America”, “Per un pugno di dollari”, “The Untouchables” e “Mission”.

Ennio Morricone tour 2018, le date dei concerti

2 marzo 2018, Firenze, Mandela Forum

4 marzo 2018, Torino, Palalpitour

6 marzo 2018, Milano, Mediolanum Forum

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone da venerdì 27 ottobre.

