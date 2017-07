Enrico Papi, si intitola Mooseca il primo singolo

Uscirà domani 27 aprile 2017 “Mooseca” il nuovo e primo singolo di Enrico Papi distribuito da Sony Music. Il brano del conduttore di Sarabanda è stato scritto insieme a Danti (già autore dei brani di Rovazzi) mentre la produzione è stata affidata ai Marnik e ai Widemose. Il termine ”Mooseca”, lanciato da Enrico Papi durante il programma televisivo “Sarabanda”, andato in onda su Italia 1 dal 1997 al 2004, in questi anni è diventato un vero e proprio culto social. La canzone proprio per questo motivo rischia di diventare il tormentone dell’estate.

Nel video girato a Roma da Mauro Russo, disponibile in anteprima su Tgcom, sono presenti in ordine sparso: l’uomo gatto, il Pancio, Laura Cremaschi ovvero La Bonas di “Avanti un altro”, Vittorio Sgarbi e molti altri.

