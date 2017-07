Ensi, la tracklist e la copertina del nuovo album in uscita il 1° settembre 2017

Il nuovo disco di Ensi uscirà il 1 settembre 2017 e si intitolerà “V“. Anticipato dal singolo “Tutto il mondo è quartiere”, il quinto album del rapper arriva a tre anni di distanza da “Rocksteady”. Cinque le collaborazioni presenti: Luchè, Gemitaiz, Madman, Clementino e Il Cile.

Ensi ha annunciato il progetto su Facebook in questo modo: <<“V” come Vincent, mio figlio. “V” come Vella, il mio cognome, la mia famiglia, le mie radici. “V” come Vendetta, il mio primo album. “V” come numero romano, perché questo è il mio quinto disco>>.

Ensi – V – La tracklist e la copertina dell’album

1. Ribelli senza causa

2. Identità feat. Il Cile

3. Iconic

4. Boom bye bye

5. Sì, come no feat. Clementino

6. Tutto il mondo è quartiere

7. Mezcal

8. Te lo dicevo feat. Luchè

9. Sugar mama

10. 4:20 feat. Madman & Gemitaiz

11. In volo

12. Mamma diceva

13. Noi

14. Vincent

Di seguito, il video del primo estratto “Tutto il mondo è quartiere”.

