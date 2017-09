Enter Shikari, guarda il video di Rabble Rouser

I britannici Enter Shikari hanno pubblicato il video di “Rabble Rouser”. Il brano, la cui clip può essere vista qui sotto, è il secondo estratto dall’atteso ritorno discografico “The Spark”; il quinto disco della loro carriera sarà prodotto dalla Ambush Reality, label di proprietà dello stesso gruppo, e il colosso della distribuzione PIAS. Prodotto da David Kosten (Bat For Lashes), “The Spark” è stato definito come il lavoro più melodico e personale della loro carriera.

“Rabble Rouser” arriva a poche settimane da “Live Outside”, il primo estratto, ed è stato anticipato ieri sera nel programma di Annie Mac su BBC Radio 1. Il brano è stato descritto dal frontman Rou Reynolds come il risultato dei generi che il quartetto ha avuto la fortuna di conoscere ed apprezzare.

Poche settimane dopo la pubblicazione di “The Spark”, gli Enter Shikari saranno in tour con Lower Than Atlantis e Astroid Boys. La tournée verrà chiusa con l’unica data italiana in programma, il 13 dicembre a Fontaneto D’Angona.

Di seguito la tracklist di “The Spark”:

1. The Spark

2. The Sights

3. Live Outside

4. Take My Country Back

5. Airfield

6. Rabble Rouser

7. Shinrin-yoku

8. Undercover Agents

9. The Revolt Of The Atoms

10. An Ode To Lost Jigsaw Pieces (in two movements)

11. The Embers

Comments

comments