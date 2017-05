Enzo Dong tour 2017, un concerto a Milano il 12 maggio

Enzo Dong, venerdì 12 maggio 2017, farà tappa ai Magazzini Generali di Milano dove eseguirà dal vivo alcuni dei brani che lo hanno consacrato come idolo nella nuova scena del rap italiano. Dal recente singolo “Italia Uno”, il cui video ha già superato i 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, fino ai successi “Higuain” e “Oi ma’”.

Nato e cresciuto alla periferia di Napoli Enzo Dong, classe 1990, si appassiona sin dalla tenera età al rap, facendo le sue prime rime ed esperienze calcando quei palchi che lo hanno spinto ad avvicinarsi sempre di più a questo mondo. Enzo Dong sceglie quest’appellativo riferendosi al luogo in cui risiede tutt’oggi, donandogli un significato specifico nell’acronimo D.O.N.G. Dove Ognuno Nasce Giudicato.

I biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili in prevendita su mailticket o acquistabili direttamente in loco. Evento in collaborazione con Snapout e Satamorte streetwear.

Enzo Dong tour 2017

12 maggio – Milano, Magazzini Generali

Apertura porte ore 23:30

Ingresso gratuito entro la mezzanotte

Dopo mezzanotte ingresso a 10 € incluso un drink, 15 € incluse due consumazioni (con tessera universitaria)

