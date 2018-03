Pe molti è solo l’occhialuto dalla voce delicata nei Kings Of Convenience, ma Erlend Øye è anche un fior fiore di solista. Il musicista norvegese ha annunciato quattro concerti ad aprile 2018 in Italia, un breve acoustic tour che toccherà Milano, Padova, Roma e Bologna nella prima metà del mese.

La sua grande passione per le esibizioni live lo ha portato anche a mettere in piedi il progetto The Whitest Boy Alive, che ha rispolverato nelle pause del duo che gli ha dato la fama. Erlend Øye è un appassionato di musica italiana (ha ricantato anche Bruno Martino) e ha una casa in Sicilia dove sta spesso.

Nei concerti previsti per la prossima primavera, Erlend Øye si esibirà da solo in quattro location ben definite: Santeria Social Club a Milano, Sala dei Giganti a Padova, Auditorium Parco della Musica di Roma e Covo Club di Bologna.

Erlend Øye, le date e i biglietti dei concerti in Italia nel 2018

10 aprile 2018 – Milano, Santeria Social Club

Prezzi biglietti: 19,50 euro inclusa prevendita

11 aprile 2018 – Padova, Sala dei Giganti di Palazzo Liviano

Prezzi biglietti: 20,00 euro

13 aprile 2018 – Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi)

Prezzi biglietti: 17,00 euro (massimo 4 biglietti a cliente)

14 aprile 2018 – Bologna, Covo Club

Prezzi biglietti: 20,70 euro

I biglietti per le date dei concerti di Erlend Øye a Milano e Roma sono già disponibili in vendita sul circuito Ticketone. Per quella di Padova si trovano su Diyticket, per la data di Bologna su Boxerticket o in cassa a direttamente la sera del concerto, previa tessera.

