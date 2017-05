Ermal Meta, le foto del concerto a Bologna del 25 maggio 2017

Non accenna a diminuire il successo che sta riscuotendo il tour di Ermal Meta. La data del 25 maggio 2017 al Teatro Duse di Bologna ne è la conferma. Sold out annunciato parecchi giorni prima del concerto, il teatro è stato letteralmente invaso da un pubblico festante che ha accolto il cantautore con una vera e propria ovazione ed un attaccamento per tutta la durata del set.

Il Vietato Morire Tour conferma la solidità artistica di Ermal Meta e, ancora più importante, conferma che dal background del mondo “indie” italiano possono ancora uscire artisti che sopravvivono alla kermesse sanremense e, anzi, ne escono rafforzati e capaci di accontentare i gusti più trasversali del pubblico italiano.

Il tour di Ermal Meta proseguirà con una serie di concerti che lo vedranno protagonista nei teatri e nelle piazze di tutta Italia fino a settembre 2017.

Ermal Meta, le foto del concerto

Fotografie di Robin T Photography (Roberta Tagliaferri)

