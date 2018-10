Ernia tour 2018, il calendario dei concerti

Ernia ha annunciato le date del suo “68 tour“. I concerti dell’artista partiranno il 30 ottobre da Fasano e si concluderanno il prossimo anno con la data evento del 7 marzo all’Alcatraz di Milano. Il rapper proporrà dal vivo tutti i brani del suo ultimo album “68”, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo percorso musicale.

Le prevendite delle nuove date del “68 tour”, in partenza il prossimo 30 Ottobre per proseguire nei Live club più importanti della penisola italiana sono disponibili sui canali di Thaurus Music e acquistabili direttamente in loco.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

Ernia tour 2018, le date dei concerti

30/10 Fasano (Br), Timo’s club

10/11 Calcinaia (Pi), Boccaccio club

17/11 Potenza, Cycas discoteque

24/11 Firenze, Viper Theatre

30/11 Roma, Circolo degli illuminati

7 /12 Bologna, Locomotiv

8/12 Mantova, Priscilla discoteque

15/12 Brescia, Lattepiù live

21/12 Trofarello (To), Millionaire club

22/12 Fabriano (An), Area club

12/01 Lucca, Kuku Disco

25/01 Avellino, Tilt Club

26/01 Napoli, Duel Club

9/02 Nonantola (Mo), Vox

2/03 Novara, Phenomenon

7/03 Milano, Alcatraz

