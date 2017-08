Escape the Fate, annunciata una data a gennaio

Ottime notizie per i fan italiani degli Escape the Fate e del melodic metalcore/screamo. Il 28 gennaio 2018 infatti, la band originaria di Las Vegas sbarcherà in Italia per un’unica tappa nel nostro Paese per promuovere “Hate Me”, ultima fatica in studio datata 2015. Prima dell’esibizione del quartetto, suoneranno sul palco dell’Alcatraz di Milano Palisades e Set To Stun, altri due nomi di spicco della scena statunitense, che si stanno facendo notare anche in territorio europeo grazie alle loro partecipazioni ai festival open-air più blasonati.

Gli Escape the Fate sono nati nel 2004 in seguito a un annuncio che l’ex cantante del gruppo, Ronnie Radke, aveva pubblicato su Myspace. Dopo diversi avvicendamenti in line-up, l’unico membro originario della formazione è il batterista Robert Ortiz. Oltre ad Ortiz, negli Escape the Fate oggi militano il cantante Craig Mabbitt, il bassista TJ Bell e il chitarrista Kevin “Thrasher” Gruft.

“Hate Me“, il quinto disco in carriera di Ortiz e compagni, è stato pubblicato il 30 ottobre 2015. “Gli Escape the Fate hanno voluto girare a loro favore tutto l’odio che hanno ricevuto dai detrattori nel corso degli anni e fare quello che preferiscono, fregandosene di quello che dice la gente, ma tenendo presente solo l’opinione dei fan. Tanto in fin dei conti, come recita l’adagio, “haters gonna hate””.

Escape the Fate tour 2018

Domenica 28 gennaio 2018

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti: ore 19.00

Apertura porte: ore 18.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €23,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €27,00

Biglietti in vendita esclusivamente su circuito Ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 31 Agosto.

Comments

comments