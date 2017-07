Europe, annunciata una data a novembre

Gli Europe hanno annunciato un’unica data italiana per il prossimo 29 novembre all’Alcatraz di Milano. A circa un anno dal tutto esaurito del live in occasione del trentennale di “The Final Countdown”, la band capitanata da Joey Tempest è quindi pronta per tornare a trovarci proponendo anche al pubblico nostrano il “Walk The Earth World Tour 2017-2018“.

La formazione svedese è una vera e propria istituzione in ambito hard & heavy, e vanta una carriera pluridecennale oltre che circa 40 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Gli Europe inoltre daranno alle stampe il prossimo ottobre il loro undicesimo lavoro in carriera, “Walk the Earth” appunto, che presenteranno in tutto il mondo durante una lunghissima tournée, che li vedrà impegnati sui più prestigiosi palchi internazionali per buona parte del 2018.

L’ultima fatica della band, “War Of Kings“, risale al 2015 ed è “un album solido e sincero che non pretende di cambiare la storia del rock ma che segna un bel capitolo della carriera degli Europe. La band scandinava, lontana dai riflettori, sta vivendo una seconda giovinezza, in cui compiere le proprie scelte in modo più libero e istintivo, facendo emergere quella che probabilmente è sempre stata la sua vera natura“.

Europe tour 2017

Mercoledì 29 novembre 2017

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Apertura porte: ore 18.30

Inizio concerto: ore 20.00

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle ore 10 di lunedì 31 luglio.

