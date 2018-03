Europe tour 2018, un concerto in Italia a ottobre

Dopo la data milanese dello scorso 29 novembre, gli Europe sono pronti per portare nuovamente nel Bel paese il loro “Walk The Earth World Tour 2017-2018”. Joey Tempest e soci infatti faranno tappa il 2 ottobre 2018 all’Estragon di Bologna per un unico show italiano.

La formazione svedese, molto amata soprattutto in terra nostrana, vanta una carriera pluridecennale e un totale di circa quaranta milioni di dischi venduti in tutto il mondo. L’ultimo lavoro in studio degli Europe, “Walk the Earth” appunto, è stato pubblicato il 20 ottobre 2017 e sarà il fulcro attorno al quale ruoterà la scaletta della nuova tranche della tournée dei Nostri, oltre ai clamorosi successi che li hanno resi noti dai primi anni ’80 fino ad oggi.

Europe tour 2018

Martedì 2 ottobre

Estragon, Bologna

I biglietti sono in vendita dalle ore 11.00 di venerdì 2 marzo sul circuito TicketOne.

Comments

comments