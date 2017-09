Evanescence tour 2018, un concerto in Italia a marzo

A poco più di due mesi dal concerto dello scorso 4 luglio all’Ippodromo SNAI di Milano, gli Evanescence annunciano un’unica data italiana del “Synthesis Live Tour”, che toccherà ancora una volta il capoluogo lombardo il 19 marzo 2018 al Teatro degli Arcimboldi.

Per l’occasione non solo la band capitanata da Amy Lee presenterà dal vivo i brani che compongono “Synthesis”, il nuovo album della band previsto in uscita per il prossimo 10 novembre, ma sarà anche accompagnata da un’orchestra sinfonica con cui suonerà pezzi più recenti e diversi successi del passato riarrangiati in chiave acustica.

Proprio da oggi inoltre è disponibile online “Imperfection“, singolo estratto dall’atteso quarto disco di inediti degli Evanescence.

Evanescence tour 2018

Lunedì 19 marzo 2018

Teatro degli Arcimboldi, Viale dell’Innovazione, 20, 20126 Milano (MI)

Apertura Porte ore 19.00

Inizio Concerti ore 21.00

Prezzo Biglietti:

Platea Bassa – Synthesis Pre-show Experience with Evanescence: €335 + €12,75 ddp

Platea Bassa – Evanescence Synthesis VIP Bundle: €170 + €12,75 ddp

Platea Bassa – € 85,00 + €12,75 ddp

Platea Alta – € 75,00 + €11,25 ddp

Prima Galleria – € 60,00 + €9 ddp

Seconda Galleria – € 50,00 + €7,5 ddp

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti al Vivo Club dalle ore 10.00 di giovedì 21 settembre (solo per 24 ore) e su Ticketone.it dalle ore 10.00 di venerdì 22 settembre.

Comments

comments