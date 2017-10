Every Day Is A Vinyl Day, le ristampe in vinile dei classici del catalogo Sony

“Every Day Is A Vinyl Day”, si chiama così l’iniziativa per la riscoperta del patrimonio discografico nazionale e internazionale di Sony.

In un momento in cui la rinascita del vinile, in un mercato comunque dominato dallo streaming, è ormai un dato di fatto – con le vendite che, secondo l’indagine di Deloitte “TMT Prediction 2017”, dovrebbero toccare quest’anno il miliardo di dollari nel mondo – Sony Music Italy rilancia.

La discografica ha, infatti, deciso di potenziare la produzione di ristampe dei vinili più iconici del proprio catalogo in versioni spesso arricchite di contenuti extra (musicali, fotografici e di approfondimento).

Ad accompagnare le pubblicazioni con un paio di appuntamenti fissi dedicati all’ascolto dei 33 giri, con corredo di storie e aneddoti vari, sarà Radio Capital: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con “SettantaOttantaNovanta” e il sabato, tra le 16 e le 18, con “Back & Forth”.

Ecco l’elenco delle pubblicazioni di ottobre:

Banco del Mutuo Soccorso, “Io sono nato libero”;

Daft Punk, “Random Access Memories”;

Fabrizio De André, “Anime Salve”;

Francesco de Gregori, “Donna Cannone”;

Lou Reed, “Live In Italy”;

Simon And Garfunkel, “The Concert In Central Park”;

Renato Zero, “Trapezio”;

Lucio Battisti, “Masters”;

Edoardo Bennato, “Burattino senza fili”.

