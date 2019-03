Exit Festival 2019, la lineup dell’evento

Una lineup che copre una vastità di generi musicali è ciò che caratterizza Exit Festival, rassegna che si terrà tra il 4 e il 7 luglio a Novi Sad, in Serbia. Exit avrà un focus molto importante sulla musica elettronica, spinta anche dalle conferme di alcuni artisti di riferimento del genere annunciati nei giorni scorsi come Carl Cox, Paul Kalkbrenner, Jeff Mills e altri che avranno il compito di rinforzare la lineup di quella Dance Arena che sarà la più ambiziosa della storia del festival balcanico.

Un festival che presenterà però anche nomi provenienti da altri generi, tra i quali spiccano i The Cure, Greta Van Fleet e il metal di Phil Anselmo And The Illegals, Arcturus ed Entombed A.D.

Di seguito la lineup ad oggi, che verrà aggiornata prossimamente; sono ancora disponibili pacchetti con alloggi e transfer locali abbinati al biglietto a partire da 135 euro.

