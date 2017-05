Rovazzi, si intitola Volare il nuovo singolo con Gianni Morandi in uscita il 19 maggio 2017

“Volare” sarà naturalmente accompagnato da un videoclip . Un minifilm di 6 minuti e mezzo che inizia con Maccio Capatonda: “La gente ti odia Fabio – dice Maccio nel video – ti odia perché hai fatto successo. Devi fare un featuring con l’unica persona al mondo che non è odiabile: Gianni Morandi“.

Ieri sera, ospite a Che tempo che fa , Rovazzi ha annunciato in questo modo il nuovo e probabile tormentone: “la novità è che è il mio primo featuring… ed è molto particolare. La cosa divertente è che non è un featuring classico ma lui è stato costretto a farlo e cercherà di scappare”.

Uscirà venerdì 19 maggio 2017 il nuovo singolo di Rovazzi . Il brano si intitolerà “ Volare ” e vedrà un featuring d’eccezione: Gianni Morandi . Dopo i successi ottenuti con “Andiamo a comandare” e “Tutto molto interessante”, il videomaker e non cantante ci riprova.

