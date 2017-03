Fabri Fibra, si intitola Cronico il nuovo estratto dall’album Fenomeno

Dopo aver svelato la copertina e la tracklist dell’album “Fenomeno” in uscita il 7 aprile per Universal, Fabri Fibra ha rilasciato una nuova anteprima. Si tratta del brano “Cronico” prodotto da Demo Castellon e Mike Turko. Il pezzo è disponibile con il pre-ordine del disco e in tutte le piattaforme di streaming.

Domenica 26 marzo Fabri Fibra sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Il rapper di Senigallia presenterà dal vivo il singolo, in radio dal 3 marzo, “Fenomeno”.

A maggio inoltre, Fibra parteciperà come ospite alle due date evento dei Thegiornalisti a Milano e a Roma. Il sodalizio tra la band romana e il rapper è nato dopo la collaborazione in “Pamplona”, brano presente nel nuovo album “Fenomeno” di prossima uscita.

Di seguito, lo streaming del brano “Cronico”.

