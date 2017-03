Fabri Fibra, si intitola Fenomeno il nuovo album in uscita a breve

Oggi Fabri Fibra attraverso un video pubblicato su Facebook ha annunciato il titolo del nuovo album. Il disco si chiamerà “Fenomeno” e presto verrà pubblicato anche il video ufficiale del singolo omonimo. Ancora non è stata resa nota una data precisa.

Nel video girato a bordo della sua auto, il rapper di Senigallia inoltre ha spiegato ai fan i motivi che lo hanno spinto a scegliere quel determinato titolo.

“Bella raga, il nuovo disco si intitola Fenomeno, presto fuori il primo video sempre dal titolo Fenomeno. È un richiamo al mio primo periodo in cui scrivevo in provincia ma soprattutto è una autocitazione a questo concetto del fenomeno perché questo pezzo che sentite in sottofondo l’ho scritto nel 2002/2003 (La cosa più facile- Uomini di mare) ma oggi è molto più attuale perché siamo tutti fenomeni. Quindi ci sono molte altre cose da dire. Restate sintonizzati“.

