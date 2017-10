Attualmente, il rapper di Senigallia è in radio con il terzo singolo “ Stavo pensando a te “, capace in una sola settimana di raggiungere 2 milioni di visualizzazioni. Intanto, manca sempre meno all’inizio del “ Fenomeno tour ” di Fabri Fibra: il calendario completo delle date è disponibile qui .

Uno dei migliori album rap del 2017 è pronto a essere pubblicato in una nuova veste. La notizia è arrivata ieri sera durante gli Upfront di Universal Music Italia: a novembre uscirà una nuova edizione dell’album “ Fenomeno ” di Fabri Fibra , già certificato platino dalla Fimi. In aggiunta al disco, uscito ad aprile, verrà quindi pubblicato un ep con brani inediti .

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.