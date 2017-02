Manca sempre meno all’uscita del nuovo singolo di Fabri Fibra e a farcelo sapere è Rtl 102.5. In questi giorni infatti, attraverso i canali social della radio più ascoltata d’Italia, è apparso un tweet in cui sono elencati alcuni singoli del rapper di Senigallia più uno, evidentemente in dirittura d’arrivo, di cui ci vengono rese note soltanto la lettera iniziale e quella finale, precisamente in ordine: “F” e “O”.

“Fabri Fibra sta tornando” si legge, e questo era noto ai più da parecchio tempo.

Il rapper infatti è al lavoro sul nuovo album di inediti da mesi e, a differenza del precedente “Squallor” pubblicato a sorpresa, questa volta sta tenendo aggiornati i fan grazie a lunghi post su Facebook e ad alcune interviste, l’ultima in ordine di tempo quella rilasciata a Sto Magazine nel mese di gennaio, in cui ha annunciato che il disco è pressoché pronto.

In questi giorni inoltre Fabri Fibra, attraverso dei post su Instagram, ha mostrato a tutti di essere al lavoro con il fotografo Sha Ribeiro per uno shooting confermando ancora una volta che manca sempre meno all’uscita del disco.

Chiudo con un supposizione. Fabri Fibra tempo fa disse che il titolo dell’album era contenuto in una canzone di “Squallor”. Nel brano “Rock That Shit” Fibra inizia in questo modo: “Il Fibradelico sul beat”; Fibradelico, guarda caso, inizia per “F” e termina con “O”. Certo, anche la parola “fanculo” viene ripetuta più volte, ma tendo a puntare sulla prima anche perché rimanda all’album “Macadelic” di Mac Miller di cui Fabri, come noto, è parecchio fan. Staremo a vedere, ma una cosa è certa: Fabri Fibra sta tornando.

