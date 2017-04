Fabri Fibra contro la nuova generazione di rapper e Fedez

Fabri Fibra, in un’intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, oltre a raccontare la genesi del suo nuovo album “Fenomeno”, in uscita domani 7 aprile per Universal, ha criticato la nuova generazione di rapper tirando in ballo anche Fedez, il più in vista tra i suoi colleghi: “ I rapper di oggi non hanno contenuto perché hanno accettato la sconfitta della società e parlano solo di moda […] Però mi rivedo nella voglia di dare fastidio di questi rapper. A differenza dei vari Michele Bravi che non hanno idea di cosa fare ma si vedono bene a farlo e allora fanno quello che gli dicono i vecchi, i rapper (e i cantautori indie) sono self made man che cercano di spodestare chi c’è. Non parlo di Fedez che prende i soldi dai vecchi della tv, ma in ogni circo serve una scimmia che balla“.

Nel mirino del rapper di Senigallia ci sono anche i suoi familiari, a partire dalla mamma, protagonista del brano “Ringrazio”: “Io ho sempre vissuto male il fatto che in famiglia dovessimo salvare la facciata quando c’era la guerra mondiale in casa”.

Nel brano “Nessun aiuto” c’è spazio anche per il fratello Nesli, impegnato questa sera nella finale di Celebrity MasterChef: “Preferisco i tuoi primi testi/ Non avevi tutta la pressione che adesso ti mette mamma/ E sentirti parlare d’amore un po’ mi stanca”.

