È Fabri Fibra il primo artista italiano a passare su Beats1

“Sarò il primo artista italiano a passare in assoluto su Beats1“. Fabri Fibra non poteva scegliere un modo migliore di questo per festeggiare la prima settimana di “vita” del suo nuovo album “Fenomeno”. Dopo aver concluso il tour di instore in giro per l’Italia, oggi il rapper di Senigallia ha fatto sapere ai suoi tanti fan che, questa notte alle 00:30 italiane, il singolo “Fenomeno” verrà trasmesso nel programma Beats1, condotto da Ebro Darden e in onda sulla web radio di Apple Music.

Continuano quindi gli apprezzamenti oltreoceano per la musica di Fibra. Poche settimane fa infatti il celebre skateboarder, attore e personaggio televisivo Tony Hawk ha pubblicato l’omonima traccia del rapper uscita qualche giorno prima dell’album e oggi diventerà il primo artista italiano con un brano trasmesso in diretta in oltre 100 nazioni.

Appuntamento quindi questa sera su Beats1 alle 00:30!

