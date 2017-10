Fabri Fibra, la scaletta dei concerti del tour 2017

È partito ieri sera il Fenomeno Tour di Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia ha dato molta importanza ai brani del suo ultimo album certificato disco di platino “Fenomeno“, senza dimenticare hit come “Applausi per Fibra”, “La pula bussò”, “Bugiardo” e tante altre. Di seguito, la scaletta completa. Tutta le date del tour di Fibra sono disponibili qui.

Fabri Fibra – scaletta tour 2017

Fenomeno

Red carpet

Vaffanculo scemo

Equilibrio

Money for dope

Verso altri lidi

Cronico

La pula bussò

Cazzo vuoi da me

Come Vasco

Dipinto di blu

Ogni giorno

Non fare la puttana

Applausi per Fibra

Mal di stomaco (remix)

Idee stupide

Lascia stare

Alla fine di tutto questo

Bugiardo

In Italia

Vip in trip

Tranne te

Pamplona

Stavo pensando a te

