Fabri Fibra tour 2017, il calendario dei concerti

20 ottobre – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia 21 ottobre – Nonantola (MO), Vox Club 23 ottobre – Milano, Alcatraz 27 ottobre – Firenze, Obihall 28 ottobre – Padova, Gran Teatro Geox 3 novembre – Roma, Atlantico Live 4 novembre – Napoli, Pala Partenope 11 novembre – Bologna, Estragon

I biglietti per tutte le date saranno disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali da venerdì 24 marzo a partire dalle ore 18.00.

L’album, già in pre-ordine su iTunes e Amazon, è stato anticipato dall’omonimo singolo e dal brano “Cronico”. Il video di “Fenomeno”, visibile su Vevo, ha superato 5.100.000 visualizzazioni.

Il nuovo album di Fabri Fibra “Fenomeno” uscirà il 7 aprile. In attesa di poter ascoltare il nuovo progetto discografico sono stati già resi noti i primi appuntamenti live . I concerti del rapper di Senigallia partiranno il 20 ottobre 2017 dal Teatro Concordia di Venaria Reale (To) e si concluderanno, al momento, sabato 11 novembre all’Estragon di Bologna.

