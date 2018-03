Fabri Fibra tour 2018, le date dei concerti estivi

Fabri Fibra ha da poco annunciato le date estive del suo “Le Vacanze tour” 2018. Dopo un 2017 esplosivo, il “fenomeno” del rap italiano tornerà sul palco a partire dal 30 giugno.

Il suo ultimo album “Fenomeno” è stato certificato disco di platino grazie alle oltre 100 mila copie vendute. “Il rapper di Senigallia, arrivato alla soglia dei 40 anni, si è sentito una volta per tutte in dovere, prima di tutto verso se stesso, di dire le cose come stanno, togliendosi più di un peso che da tempo tormentava la sua esistenza“. (La recensione completa è disponibile qui).

Fabri Fibra tour estivo 2018, le date dei concerti

30 giugno – Legnano (Milano), Rugby Sound Festival

09 luglio – Brescia, Piazza della Loggia

13 luglio – Stornara (Foggia), Stornara Rap Festival INGRESSO GRATUITO

16 luglio – Cremona, Piazza Duomo

17 luglio – Collegno (Torino), Flowers Festival

21 luglio – Olbia, Molo Brin INGRESSO GRATUITO

26 luglio – Roma, Rock in Roma

28 luglio – Lignano Sabbiadoro (Udine), Arena Alpe Adria

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne da mercoledì 21 marzo.

