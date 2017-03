Fabri Fibra, la tracklist e la copertina del nuovo album in uscita il 7 aprile

1. INTRO 2. RED CARPET (prod. da Neff-U) 3. FENOMENO (prod. da Takagi & Ketra) 4. SKIT – IL TEMPO VOLA (prod. da Big Fish, co-prod. da Alessandro Erba) 5. MONEY FOR DOPE 2017 (prod. da Bassi Maestro) 6. PAMPLONA (feat. Thegiornalisti) (prod. da Mace) 7. EQUILIBRIO (prod. da Amadeus Platinum Boy) 8. SKIT – CONSIDERAZIONI (feat. Roberto Saviano) (prod. da Bassi Maestro) 9. CRONICO (prod. da Demacio “Demo” Castellon & Mike Turco) 10. STAVO PENSANDO A TE (prod. da Big Fish, co-prod. da Rhade) 11. LASCIA STARE (prod. da Shablo) 12. DIPINTO DI BLU (feat. Laioung) (prod. da Nebbia) 13. INVECE NO (prod. da Deleterio) 14. OGNI GIORNO (prod. da 2nd Roof) 15. LE VACANZE (prod. da Don Joe & Yung Snapp) 16. NESSUN AIUTO (prod. da Rey Reel) 17. RINGRAZIO (prod. da Bot)

Dalla mezzanotte l’album sarà disponibile in pre-ordine su iTunes.

Il nuovo disco di Fabri Fibra uscirà il 7 aprile 2017 e si intitolerà “Fenomeno” . Negli scorsi giorni è stato pubblicato il primo singolo omonimo e il video del brano in poche ore è balzato alla prima posizione delle tendenze di YouTube. Il rapper di Senigallia inoltre ha da poco annunciato la tracklist di “Fenomeno”. Tre i featuring: i TheGiornalisti nel brano “Pamplona”, in “Dipinto di blu” il giovane Laioung mentre Roberto Saviano è presente nello skit di “Considerazioni”.

