Stanno facendo scalpore le parole di Fabri Fibra rilasciate sul nuovo numero de Il Venerdì di Repubblica. Il rapper di Senigallia, oltre a spiegare i motivi che lo hanno portato a girare la pubblicità della Wind, ha detto la sua riguardo ai talent show, in particolare X Factor.

“A me hanno offerto un milione di euro per andare a fare il giudice a X Factor e ho rifiutato. – ha dichiarato Fibra – Ti danno quei soldi per non fare più il rap. Per spegnerlo. In programmi come quello ci vado ma solo se mi pagano per suonare. E poi io non riuscirei a stare su quella scrivania in mezzo a gente che urla”.

Poche ore fa su Facebook è arrivata la risposta di X Factor.

