“Fast” Eddie Clarke, morto a 67 anni l’ultimo membro dei Motörhead

È morto per le complicazioni dovute ad una polmonite all’età di 67 anni “Fast” Eddie Clarke l’ultimo membro ancora in vita della formazione storica dei Motörhead. Pur non essendo stato il primo chitarrista della band, ha partecipato attivamente al primo album e ai successivi “Overkill”, “Bomber”, “Ace of Spades” e “Iron Fist”.

Si chiude quindi anche per gli annali la carriera di una delle band più importanti dell’ hard & heavy metal internazionale, ufficialmente sciolta alla fine del 2015 quando a lasciarci fu Lemmy Kilmister. Con Phil Taylor, meglio conosciuto come “Philthy Animal” alla batteria i Motörhead hanno ispirato praticamente tutte le formazioni metal e rock che sono nate dalla fine degli anni Settanta in avanti e anche oggi non si contano gli omaggi e i messaggi di cordoglio di musicisti, amici e colleghi.

Il nostro ricordo lo affidiamo ad un video tratto del loro disco live più famoso, quel Live at Hammersmith che li lanciò definitivamente nel panorama musicale.

