Sono passati due anni e spicci dall’ultimo concerto in Italia (a Bologna, nella sera del Bataclan di Parigi) e i Fat Freddy’s Drop tornano nel nostro paese annunciando una data con larghissimo anticipo: il ritorno del collettivo neozelandese è atteso infatti per il 30 ottobre 2018 all’Alcatraz di Milano per l’unico concerto dei Fat Freddy’s Drop in Italia.

Appuntamento unico e irripetibile per i fan del gruppo che non passa spessissimo nel nostro Paese, ma che ha comunque un discreto seguito. I biglietti per il concerto di Fat Freddy’s Drop a Milano sono già in vendita sul circuito Ticketone.

Fat Freddy’s Drop tour 2018

30 ottobre 2018 – Alcatraz (Milano)

Prezzo biglietti: 25,00 + 3,75 diritti di prevendita

